NBA | i risultati della notte 10 dicembre | Banchero trascina Orlando | Embiid stratosferico Houston compie l’impresa

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Prosegue la stagione di NBA. Tra la serata di ieri e laappena trascorsa si sono disputate ben sette partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Sorride alla grande New Orleans, che sconfigge all’overtime Phoenix (senza Devin Booker) con il punteggio di 129-124. Per i Pelicans (privi di Brandon Ingram) ci sono da segnalare i 35 punti di Zion Williamson e i 29 di CJ McCollum. In casa Suns non bastano invece i 28 punti e 12 rimbalzi di Ayton e i 27 punti di Mikel Bridges. Vittoria anche per i Los Angeles Lakers: la franchigia californiana gioca un ottimo quarto periodo e batte Detroit in trasferta per 124-117. Fondamentali per i gialloviola i 35 punti di LeBron James e i 34 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis, mentre ai Pistons non servono a nulla i ...