NBA 2022 2023 | doppia doppia Banchero trascina Orlando | altro buzzer beater AJ Griffin

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Spettacolo ed emozioni nelle sette partite giocate nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre, valide per l’Nba. Cade Phoenix Suns nella trasferta di New Orleans: mancano Ingram da una parte e Booker dall’altra, per cui ecco che tra i Pelicans brilla il solito Williamson con 35 punti, mentre negli ospiti Ayton e Bridges chiudono rispettivamente con 28 e 27 punti. Partitata all’overtime da Chris Paul, che sbaglia il libero della vittoria. Al supplementare si distingue McCollum, che chiude con 29 punti totali e sancisce la settima vittoria di fila per i suoi. Striscia positiva anche perMagic,ta da unadi Paoloda 20 punti e 12 rimbalzi, a cui si ...