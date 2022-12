Napoli rientrato dalla Turchia | Spalletti ha concesso due giorni di riposo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo la fine del ritiro in, dove ildiha sostenuto due amichevoli, brillantemente vintesquadra azzurra, i calciatori sono rientrati ieri sera aper la ripresa dei normali allenamenti in vista della pausa natalizia e della ripresa del campionato. Si riparte dal Training Center di Castel Volturno con i due appuntamenti al Maradona di questo strano precampionato di dicembre: sabato alle 20.30 il Villarreal di Reina e Albiol, e mercoledì (oggi si attendono novità ufficiali) contro il Lille. Intanto però il tecnico Luciano, come si legge sul Corriere dello Sport, haun paio didi relax alla squadra prima della ripresa degli allenamenti “Un paio didi ...

CalcioNapoli24

Terminato il ritiro in Turchia con le vittorie nelle due amichevoli giocate contro i turchi dell'Antalyaspor e gli inglesi del Crystal Palace, ilquesta notte. Gli azzurri prima di tornare in campo in gare ufficiali sono attesi dall'amichevole in programma al Maradona sabato 17 dicembre alle ore 20:30 contro gli ...Lukaku dal Qatar, anche Onana si sta allenando con la squadra. I nerazzurri dovranno ... è giusto che si alleni in vista del big match di gennaio con il. Si attenderanno, inoltre, i ... Napoli-Crystal Palace, spavento rientrato per Osimhen nel riscaldamento | VIDEO A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alex Frosio, giornalista della Gazzetta Dello Sport Alex Frosio a Radio Crc: “Inter-Napoli sarà decisiva per il campiona ...Dopo l'infortunio che lo tiene ai box da più di due mesi, il Napoli spera di recuperare Rrahmani al più presto.