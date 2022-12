Napoli | ' C' è una bomba sulla Circumvesuviana' | il falso allarme del dipendente Eav

Fanpage.it

La telefonata anonima era lo scherso di un dipendente della società dei trasporti regionale. De Gregorio: "Ha chiesto chiesto scusa ma ne dovrà ...... Reggio Emilia, Perugia,e Palermo, mentre all'estero si è manifestato non solo a Londra e Berlino, ma anche a Girona in Spagna, in Belgio e Portogallo. Il comitato 24hAssange ha creato... Meteo Napoli e Campania, arriva una settimana di pioggia e freddo prima di Natale Alla IV edizione il saluto del ministro della Salute Schillaci: "la ricerca è asset strategico del Servizio sanitario nazionale" ...È tornato in servizio il primo treno nuovo della metropolitana Linea 1, dopo un problema al software emerso poco dopo la messa in esercizio lo scorso ottobre, che l'aveva costretto a passare qualche g ...