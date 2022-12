Napoli | “caso Lozano” | c’è il Liverpool dietro al mancato rinnovo

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Serie A e tutti gli altri top campionati sono ormai pronti a riaprire le danze, manca poco meno di una settimana al termine dei Mondiali in Qatar. Nell’attesa, le squadre di club in giro per il mondo cercano di risolvere le annose questioni legate alla scadenza dei contratti di alcuni calciatori. Tra questi, segnaliamo l’ala del, il messicano Hirving, il quale sembra essere finito nel mirino del, sirenee le prestazioni diin Qatar Nonostante un positivo inizio di stagione con la casacca azzurra,non è riuscito a lasciare il segno in Nazionale. Il Messico, in un girone sulla carta estremamente arduo con Argentina, Polonia e Arabia Saudita, è stato eliminato sul fotofinish proprio dalla selezione del suo ...