Napoli | amichevole con il Lille il prossimo 21 dicembre al Maradona

Doppio appuntamento internazionale per ilal rientro dal Winter Football Series. Oltre all'con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego ...Curve 5,00 Distinti 10,00 Tribuna Nisida 20,00 Tribuna Posillipo 30,00 Tribuna Family 10,00 / 5,00- Lille, biglietti in vendita I biglietti per la garavs LOSC Lille, che si ...Con una nota apparsa sui suoi canali ufficiali, il Napoli ha comunicato una nuova amichevole per il prossimo 21 dicembre: allo stadio Maradona infatti, arriva il Lille.I biglietti per la gara amichevole Napoli vs LOSC Lille, che si disputerà il 21 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona ...