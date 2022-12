Napoli | amichevole con il Lille al Maradona prima di Natale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio appuntamento internazionale per ilal rientro dal Winter Football Series. Oltre all’con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando, gli azzurri affronteranno i francesi del LOSCmercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al. I biglietti per la gara saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di martedì 13 dicembre 2022. Questi i prezzi: Curve € 5,00 Distinti € 10,00 Tribuna Nisida € 20,00 Tribuna Posillipo € 30,00 Tribuna Family € 10,00 / € 5,00 (under 12) Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto. Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in ...