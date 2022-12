Nanowar of Steel The Revenge | il videogioco dedicato alla band metal romana

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Carlo A. Fiaschi e Roberto Di Leo raccontano con ironia come un universo epico musicale si trasforma in un metroidvania 2D

'Come quasi tutte le idee malsane, quella di tirare fuori un videogioco dall'universo deiofci è presumibilmente venuta mentre sorseggiavamo alcune birre… Ovviamente analcoliche!' a dirlo è Carlo A. Fiaschi, cantante, con lo pseudonimo di Potowotominimak, del gruppo ...Chiacchiere senza distintivo con iofGameDivision: Avreste mai immaginato, un giorno, di diventare un videogioco O meglio: avreste mai pensato che il Nanowarrior ne sarebbe diventato ...Nanowar of Steel, la band italiana rock-demenziale annuncia che presto arriverà un videogioco in pieno stile Nanowar: tanta musica, tanta follia.Carlo A. Fiaschi e Roberto Di Leo raccontano con ironia come un universo epico musicale si trasforma in un metroidvania 2D ...