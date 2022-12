Nanowar of Steel The Revenge | il videogioco dedicato alla band metal romana

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Carlo A. Fiaschi e Roberto Di Leo raccontano con ironia come un universo epico musicale si trasforma in un metroidvania 2D

... un grazie alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all'inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci deiof. Seguiteci, ...'Come quasi tutte le idee malsane, quella di tirare fuori un videogioco dall'universo deiofci è presumibilmente venuta mentre sorseggiavamo alcune birre… Ovviamente analcoliche!' a dirlo è Carlo A. Fiaschi, cantante, con lo pseudonimo di Potowotominimak, del gruppo ...Nanowar of Steel, la band italiana rock-demenziale annuncia che presto arriverà un videogioco in pieno stile Nanowar: tanta musica, tanta follia.Carlo A. Fiaschi e Roberto Di Leo raccontano con ironia come un universo epico musicale si trasforma in un metroidvania 2D ...