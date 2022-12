Municipio X – I M5S | “Il parco Ferrero pulito dai cittadini | non dall’amministrazione Falconi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Apprezziamo sempre la passione con cui isi prendono cura del territorio ma sono le amministrazioni che devono dare risposte. È questo il caso della manutenzione delWillya Piazza Gasparri ad Ostia, finanziata dal Movimento 5 Stelle e che la maggioranza a guida PD non è riuscita a portare avanti, tanto che si precipita a far proprie le lodevoli iniziative died associazioni diper pulire e sottrarre all’incuria ed al degrado il. Nel caso appena succitato delWilly, ad essere precisi, la precedente giunta M5S aveva approntato un programma di riqualificazione, finanziando con 630.000 € un pump track – una pista ciclabile – che avrebbe caratterizzato in maniera forte ed innovativa la ...