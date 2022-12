Mudec | la protesta dei lavoratori | “Costretti a stare in piedi per tutto il turno per una paga di 5 euro lordi all’ora”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Inperildi lavoro, senza la possibilità di sedersi. Al Museo delle culture () di Milano il personale predisposto alla sorveglianza delle sale gestite dal gruppo 24 Ore Cultura e appaltate a Sicuritalia deve lavorare così, per unadi 5,49l’ora. A questo si aggiunge un paradosso: nei saloni adiacenti in carico al Comune di Milano, appaltati alla cooperativa Leader Service, chi fa lo stesso lavoro può contare su alcune sedie all’ingresso delle mostre. Entrambe le gestioni sono legittime dal punto di vista legale: il contratto di lavoro nazionale per la vigilanza privata e i servizi fiduciari non viene rinnovato dal 2015, nonostante già nel 2013 tutte le parti si fossero impegnate a migliorarlo. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto la ...

Il Fatto Quotidiano

La clamorosadella giornalista Marina Ovsiannikova in diretta televisiva è celebrata dai ... Diversi quotidiani oggi presentano la mostra inaugurata al"Chagall. Una storia fra due mondi",...La clamorosadella giornalista Marina Ovsiannikova in diretta televisiva è celebrata dai ... Diversi quotidiani oggi presentano la mostra inaugurata al"Chagall. Una storia fra due mondi",... Mudec, la protesta dei lavoratori: “Costretti a stare in piedi per tutto il turno per una paga di 5 euro…