Mosca | il trafficante liberato dagli Usa Viktor Bout entra in politica | col partito ultra-nazionalista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ild’armiStati Uniti la scorsa settimana nello scambio di prigionieri con la cestista Brittney Griner, èto nelliberal-democratico russo: una formazione, a dispetto del nome, di estrema destra che sostiene Vladimir Putin da posizioni xenofobe e-nazionaliste, compresa – da prima dell’avvio della guerra in Ucraina – l’invasione dei Paesi dell’ex blocco sovietico. Potrebbe essere questo un passo intermedio per una prossima candidatura dial Parlamento o in altri ruoli politici a. In un video postato su Telegram,è comparso a fianco del leader delLeonid Slutsky, che tiene a «ringraziare ...

