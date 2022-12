Morto il ‘re delle sigle dei cartoni’ | da Mazinga a Jeeg Robot

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Voce originalecolonne sonore diZ, Tekkaman,d’acciaio, Mechander, Capitan Harlock e Voltron, soprannominato il “recanzoni dei cartoni animati”, il cantante giapponese Ichiro Mizuki èil 6 dicembre per un tumore ai polmoni in un ospedale di Tokyo all’età di 74 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal suo agente. Mizuki, che a luglio scorso aveva annunciato di essere in cura per un cancro ai polmoni, ha cantato fino a pochi giorni fa: il 27 novembre si è esibito per l’ultima volta sul palco in sedia a rotelle. Mizuki, il cui vero nome era Toshio Hayakawa, era famoso per aver cantato la sigla della serie diMazinger Z del 1972 e del cartone spaziale Captain Harlock di Leiji ...