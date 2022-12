Monza | Galliani | «La A qui meglio delle Champions col Milan»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Adriano, ad del, ha parlato durante i festeggiamenti del Natale biancorosso al palazzetto dello sport Adriano, ad del, ha parlato durante i festeggiamenti del Natale biancorosso al palazzetto dello sport. Le sue dichiarazioni riportate da Gazzetta.it: «L’emozione provata con la promozione delin Serie A è stata superiore di quella provata con le 5League con il. Dopo lo spareggio per la promozione con il Pisa ho pianto, perché si era realizzato in sogno che inseguivo da bambino, quello delin A, a 110 dalla fondazione. Senza Berlusconi non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

