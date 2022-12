Monza | Galliani | La A qui meglio delle Champions col Milan

Adriano, ad del, ha parlato durante i festeggiamenti del Natale biancorosso al palazzetto dello sport Adriano, ad del, ha parlato durante i festeggiamenti del Natale biancorosso ...Due emozioni differenti e secondo alcuni non paragonabili, ma non per Adriano: la promozione in Serie A con il, la squadra della sua città, meglio della vittoria di cinque Champions League con il Milan. Intervenuto ai festeggiamenti per il Natale biancorosso al ...L'amministratore delegato: "Sono tifosissimo da quando avevo 5 anni, sono nato qui ed ero già stato dirigente della società" ...L'ad del club brianzolo alla festa di Natale biancorossa: "La Serie A è stata un sogno che inseguivo fin da bambino" ...