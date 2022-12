Mondiali | Ramos arbitrerà la semifinale Francia - Marocco

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Césarla secondadeidi calcio tra i campioni in carica dellae la sorpresa, in programma mercoledì (ore 20 italiane) sul terreno dello stadio Al ...

Agenzia ANSA

