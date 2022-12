Mondiali Qatar 2022 | Ronaldo il Fenomeno | “Francia grande favorita”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La mia previsione, prima dell’inizio dei, era una finale trae Brasile. Ora il Brasile non c’è più; mentre laconferma partita dopo partita di essere una delle più forti. Penso che sia la. Hanno una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco”. Queste le parole diIl, a proposito delle semifinali, che inizieranno nella giornata di domani. “Mbappé mi ricorda un po’ me quando giocavo. Sta facendo un ottimo Mondiale. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili, credo che possa essere il miglior giocatore del Mondiale. Gli altri giocatori sono veloci ma lui è di certo il più veloce e sa usare bene le sue qualità”, ha aggiunto l’ex stella del Brasile e dell’Inter. ...

Così Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, alla vigilia del match contro la Croazia, semifinale deidi calcio in, parlando in conferenza stampa. "Dobbiamo smentire tutte le cose che sono ...La rete del centravanti del Siviglia En - Nesyri ha permesso ai Leoni dell'Atlante di entrare dritti nella storia deinonché di un intero continente. In semifinale troverà la Francia ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti È il mondiale più costoso della storia. Ammonterebbe a circa 220 miliardi di dollari la spesa che il Qatar avrebbe sostenuto negli ultimi dieci anni per la preparazione della manifestazione. Con ...(ANSA) - ROMA, 12 DIC - 'Sarà una partita molto difficile, perché la Croazia gioca da vera squadra e inoltre ha grandi giocatori. La partita contro ...