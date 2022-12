Agenzia ANSA

...della). Per questo il fratello Eric ha accusato così dagli Stati Uniti: 'Sono la ragione per cui mio fratello ha indossato la maglietta con la bandiera arcobaleno durante i. Era sano e ...Secondo i dati statistici forniti dalla stessa, Lahoz è l'arbitro con più cartellini gialli mostrati in una partita. In totale, ha ammonito 14 giocatori. A questo ha aggiunto 48 infrazioni ... Mondiali: Fifa sospende arbitro Lahoz dal torneo La Fifa ha ordinato che l'arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz, duramente contestato per il suo comportamento nella partita tra Argentina e Olanda di venerdì scorso per i quarti di finale della Coppa ...Addio Al Rihla, per il gran finale del Mondiale in Qatar sarà Al-Hilm, sveltato oggi da Adidas, il pallone che deciderà le sorti delle quattro nazionali rimaste in corsa per la vittoria della Coppa ...