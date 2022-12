Modric | “Croazia come il Real Madrid | non ci arrendiamo mai”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Si può dire che siamoil, perché andiamo avanti fino alla fine senza arrenderci mai. Siamo un Paese piccolo e nessuno ci tiene in considerazione, ma non ci crea problemi, perché questo ci permette di lavorare nell’ombra mentre gli altri sono i favoriti”. Queste le parole di Lukaalla vigilia di Argentina-, prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Di fronte, quindi, il rivale di una vita, Lionel Messi: “È il loro miglior giocatore e avremo difficoltà a fermarlo, ma siamo preparati e daremo il massimo. Spero che ciò risulti sufficiente per raggiungere la finale”. SportFace.

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Dopo il ko del Brasile ai Mondiali, contro la, e i messagi di ... che hanno sbagliato il rigore controe compagni, e con Thiago Silva. "Ho deciso di ...Sulle squadre invece: "L aè arrivata fin qui grazie alla grande qualità del centrocampo, anche se la qualità non è tutto, perché anche loro hanno tanta resistenza ., per esempio, ha ...Se prima dei quarti di finale molti speravano in un atto conclusivo fra Portogallo e Argentina, era soprattutto per vedere duellare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - eterni rivali ormai giunti alla f ...Le possibili scelte di Dalic per la sfida contro l'Argentina Tutto pronto per l'attesa sfida tra Argentina e Croazia, una delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo aver vinto ai calci di rigor ...