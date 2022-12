Modric avverte l’Argentina | «Abbiamo il Dna del Real Madrid»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo aver contribuito al raggiungimento delle semifinali della Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva, il centrocampista Lukaha affermato che la Croazia ha «il DNA del». La Croazia era una data per sfavorita alla vigilia dello scontro dei quarti di finale con il Brasile, ma ancora una volta ha avuto la meglio sul grande palcoscenico mondiale. Ee i suoi compagni di squadra hanno tenuto superbamente i nervi ai calci di rigore, trasformando ognuno dei loro quattro tiri dal dischetto, mentre Rodrygo e Marquinhos hanno sbagliato per il Brasile, condannandoli alla sconfitta. Le cinque vittorie a eliminazione diretta della Coppa del Mondo della Croazia dal 2018 sono arrivate tutte dopo 90 minuti, con gli uomini di Zlatko Dalic che hanno mostrato costantemente un’incredibile ...

Agenzia ANSA

La firma è di Leo Messi chetutti: la Croazia in primis, ma anche Cristiano Ronaldo, ...il primo ostacolo.A chi gli chiede selascerà la nazionale dopo i Mondiali, Dalic risponde: "Che Dio gli dia la salute, così continuerà. Sono sicuro che questa non sarà la sua ultima competizione internazionale ... Mondiali: Dalic avverte la Croazia, Giappone ha carattere Il capitano della Seleaco avverte i rivali: 'Noi siamo forti, anche nella testa' ROMA (ITALPRESS) - 'Noi siamo forti, anche nella testa. Contro ..."Cercheremo di risolverla nei 90 minuti, ma so che abbiamo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Se saranno necessari supplementari e rigori noi siamo pronti". (ANSA) ...