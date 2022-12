Milena Miconi al GF VIP | chi è | età | carriera | oggi | chi è il marito | figlie | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è un’attrice ed ex modella italiana. E’ famosa per aver preso parte a tantissime fiction televisive, da Don Matteo, Un posto al Sole, Terapia d’urgenza, Rex, Un medico in famiglia e tante altre. E ora è pronta a varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Riuscirà a portare ‘scompiglio’ nella casa? View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto dinel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film: Finalmente soli, diretto da Umberto ...