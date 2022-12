(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic. (Adnkronos) - La solidarietàa viaggiare su quattro ruote: da questa sera riprende a circolare per le strade diil busdi Atm in collaborazione con i. Il servizio sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 fino alla mezzanotte, fino al prossimo mese di marzo, per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Il bus, un 12 metri dalla livrea bianca personalizzata, è stato riadattato dai tecnici dell'officina Atm di viale Molise. Equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È stato dotato ...

La Svolta

... ma col cavolo che va la do in pasto", dice Agnelli). Il pubblico che sa già a memoria le ...Severodonetsk Signorina Mani Avanti Veleno Non si esce vivi dagli anni '80 Bungee Jumpingcon ...Uno di loro è il romano Rancore,al Fabrique dove presenterà le canzoni del suo disco Xenoverso, un lavoro denso e tutt'altro che facile, a partire dal titolo che fa riferimento all'opposto ... Ultimo'ora: Milano: da stasera torna 'bus degli angeli' di Atm con City Angels Milano, 12 dic. (Adnkronos) – La solidarietà torna a viaggiare su quattro ruote: da questa sera riprende a circolare per le strade di Milano il bus degli angeli di Atm in collaborazione con i City Ang ...Tornano stasera, lunedì 12 dicembre, al timone del tg satirico di Antonio Ricci, «Striscia la notizia», Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.Insieme hanno condotto 2.579 puntate e la loro affinità elettiva ...