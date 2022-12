Milan rinnovo Leao | Scaroni | “Sono tranquillo | dicono si trovi bene qui”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Ildi? Miche il giocatore simoltoo e nel, e che è motivato. So che Maldini sta trattando e quindi, se tratta lui,”. Il presidente dei rossoneri Paoloin un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro di Dubai. Poi, spazio a un tema molto caro al numero 1 del Diavolo, ovvero quello dei ricavi, che passano per uno stadio nuovo e per un diverso accordo sui diritti all’estero: “le mie due battaglie. La Champions è troppo importante per ‘nutrire’ i nostri 550 milioni di simpatizzanti, lo è quasi più di uno scudetto. Faccio il solito esempio: se noi guadagniamo 35, 40 milioni l’anno da San Siro, il ...

Commenta per primo Gennaio si avvicina e con esso la sessione invernale del mercato, pronta ad accendere i sogni dei tifosi. Quelli delsono assorbiti dalla trattativa per ildi Leao e per quello di Bennacer , ma intanto qualcuno si chiede se ci sia realmente spazio per un grande colpo nelle prossime settimane, con ...Con chiunque si parli in casa, ormai da tempo, la risposta sembra fatta in fotocopia: siamo ottimisti suldi Leao . Oppure: il giocatore vuol rimanere a Milano e noi vogliamo tenerlo. Però da mesi alle parole non ...(Teleborsa) - eVISO, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato che sono ...Milan, segnaliamo una notizia di mercato proveniente dalla Premier League in merito ad un terzino che già aveva militato tra le fila rossonere.