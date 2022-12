Milan | Leao in vacanza | ma i rossoneri continuano a discutere il rinnovo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il punto suldi Rafaelcon il: idisposti a venire incontro sull’ingaggio del portoghese Terminato il Mondiale di Qatar, Rafaelva inper ricaricare le batterie per la ripresa del campionato. Si parla, però, ancora dicon il. Come riporta il Corriere della Sera, Maldini e Massara voglio incontrare l’entourage in sede, dopo le tante telefonate. Il club è disposto a salire sull’ingaggio (tra i 6 e i 7 milioni), ma il problema rimane la somma che il portoghese deve allo Sporting Lisbona. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

