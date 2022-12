“Mi tengono senza luce | ma al buio si spara meglio” | il delirante blog di Campiti | autore della strage di Fidene

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Vi ammazzo tutti”. Con queste parole il 57enne Claudioieri ha dato il via allain un barperiferia di Roma, in cui hanno perso la vita tre persone e altre quattro sono rimaste ferite. Un bilancio che avrebbe potuto essere ancora più pesante, se l’ex assicuratore non fosse stato placcato e disarmato dai presenti. Oltre alla Glock che aveva sottratto poco prima a un poligono di tiro, contenente 12 proiettili,aveva infatti portato con sé circa un centinaio di colpi. L’obiettivo, quello di farsi giustizia sui membri dell’odiato consorzio in cui viveva, tutti riuniti nel bar di. “L’associazione a delinquere mafiosa con tanto di pagamento del Pizzo”, è la definizione chedava al consorzio Valleverde, situato tra i comuni di Ascrea e Rocca ...

... sono consapevoli di avere un gruppo di campioni,il basso profilo d'ordinanza e non ... nel 2018 il mio figlio più grande si è innamorato del calcio in un MondialeNazionale perché vedeva ..."Mial buio, si spara meglio". Claudio Campiti, 57 anni, viveva come un eremita nel residence ... La sua abitazione, mai ultimata, è l'unica del consorzioacqua corrente ed energia ...In un blog il 57enne arrestato se la prendeva coi vicini e col sindaco. La casa fatiscente senza acqua né luce, sui social deliri nazifascisti. Dieci anni fa la morte di un figlio adolescente ...La tragedia in famiglia e gli sfoghi sul blog: la rabbia di Claudio Campiti, l'ex commercialista che ha perso un figlio dieci anni fa ed è ...