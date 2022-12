Mercedes-AMG GT2 - 708 cavalli per la nuova GT2 da gara

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La-AMG allarga ulteriormente la gamma delle vetture da competizione dedicate ai clienti introducendo la AMG GT2, che affianca le GT3 e GT4 già esistenti. La vettura debutterà innel corso del 2023 ed è la più potente auto da corsa con omologazione Fia mai prodotta nei 12 anni di lavoro del reparto racing di Affalterbach, superata solo dalla Track Series, creata senza vincoli regolamentari. 708 CV da corsa. La vettura è stata sviluppata sulla base del regolamento GT2 aggiornato nel 2020 dalla Sro ed è pensata per i gentlemen driver. Il V8 biturbo, derivato da quello della Black Series ad albero piatto, eroga in questa variante 708 CV e 800 Nm (prima di eventuali Balance of performance) ed è abbinato a un cambio sequenziale a sei marce montato al retrotreno. L'elettronica di bordo e la messa a punto dedicata offrono un'esperienza di guida ...

