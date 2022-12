Mer***a! Oriana Marzoli | incidente choc | Mediaset censura tutto | ma | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "Mi ho bruciato". L'urlo discuote la notte della casa del Grande Fratello Vip. E la regia didecide dire le immagini in diretta della coinquilina, che si è ustionata le gambe a causa di un"domestico" a Cineciettà. E Antonino Spinalbese, a lei legato da intima (e chiacchieratissima) amicizia, è tra i primi ad accorrere. Sono ore d'ansia per la showgirl di origini venezuelane: la ragazza si è seduta su una sgabello su cui però era appoggiata una piastra per i capelli accesa e caldissima. Nikita Pelizon la avverte ma lanon sente e scatta il disastro. "Aaaaaaah… Mer***a, mer***a, la pelle… Ah!", grida facendo scattare il panico tra i concorrenti e i telespettatori che stavano seguendo la diretta. Il primo soccorso è ...