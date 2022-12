Meloni | “Stop al bonus cultura per i figli dei milionari”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) – “Sicuramente la 18app è una misura che va rivista. I 500 euro vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito”, dice la Premier – “Il ministro Sangiuliano sta lavorando a una cartaper favorire i contenutili dei giovani per dare loro ulteriori possibilità. Però – sottolinea Giorgia– sicuramente 18app è una misura che va rivista. Intanto perché questi 500 euro vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito, non c’è ragione per cui debbano averli idi uno, dei parlamentari o miaa quando li compirà. Mentre la stessa misura concentrata sui redditi più bassi può essere molto più impattante“. Lo dice Giorgiadurante la consueta rubrica su Facebook ‘L’Agenda di Giorgia‘. (Agenzia Dire, www.dire.it)

... ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook ...TRIBUTI CAMPAGNE COMMERCIALIZZAZIONE MIN. AGRICOLTURA - La Lega chiede dal 1° gennaio 2023 di ...di 8 ore per quanto riguarda il personale della sanità, scolastico, del commercio, della ...per discutere della manovra economica e delle modifiche al testo presentate dalla Cisl al premier...Eliminare le commissioni sui pagamenti effettuati con pos è incostituzionale. Così Giorgia Meloni, spiegando perché una norma del genere non sia stata inserita nella Manovra. "C'è chi ci chiede perché ...Superbonus 110% senza pace. Ancora brutte notizie per le famiglie italiane che hanno usato l’incentivo. Si va verso la restituzione. Ecco perché.