Meloni | Il bonus cultura solo ai redditi più bassi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Il premier Giorgiafa chiarezza sule spiega che l'intenzione del governo è di rivedere la misura e di limitarla al momento aipiù: in questo modo, "sarebbe più impattante". "Questi 500 euro al compimento dei 18 anni vengono riconosciuti a tutti, a prescindere dal reddito. Io penso che non ci sia ragione per la quale i figli di un milionario, di un parlamentare, mia figlia se domani compisse 18 anni, ne ha molti di meno. Penso potrei rinunciare ai 500 euro per comprarle dei libri o dei contenutili. Credo che la stessa misura, concentrata su chi ha ipiùpossa essere molto più impattante", ha detto nel corso di una diretta Facebook. "Credo che vada intodotto un limite al reddito - ha ...

Il governo non ha intenzione di abolire ilai diciottenni per la cultura . Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia, nel secondo appuntamento social della sua rubrica " #gliappuntidigiorgia ".ha spiegato però ..."Non c'è ragione" - ha detto- che riceva il"il figlio di un milionario, di un parlamentare, o mia figlia. Va introdotto un limite al reddito di chi accede a questa misura, e vanno ...Il governo non ha intenzione di abolire ilai diciottenni per la. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio,, nel secondo appuntamento social della sua rubrica "". Meloni ha spiegato però che "non c ..." È stata una settimana densa di incontri internazionali: il pranzo a Palazzo Chigi con il re di Giordania, il vertice a Tirana dei ...