(Di lunedì 12 dicembre 2022) “e donna di”. Il peggior premier? “Conte. Sul reddito di cittadinanza nega l’evidenza”. A parlare non è uno qualunque, è Alfredo, economista, animatore e ideatore di quel Forum che è il think thank a cui partecipano imprenditori e manager italiani. Li ha visti sfilarei premier e i politici a Cernobbio e ricorda alla perfezione unagiovanissima ministro e il suo modo serio e competente di approcciare la materia economica. Nel corso dell’intervista alla Verità, subito all’indomani della consegna dell’Ambrogino d’Oro di Milano, è lui stesso ad esordire con un episodio con al centro un incontro con l’attuale premier, diversi anni fa. Ildi: “...

Il fondatore del Forum: "Della premier apprezzo sobrietà e umiltà. Questo è un Paese anarchico, ma la lascino lavorare. Il leader M5s Impari da Denzel Washington: invita i giovani neri del Sud a ...Così ora il Pd critica il neonato governoper la legge di bilancio troppo debole e pocoche però si è dovuta fare, a novembre, in base ai dati economici del governo Draghi di cui il ... "Meloni coraggiosa e di parola. Mentre tutti mangiavano pasticcini, lei studiava": il ricordo di Ambrosetti L’obiettivo che il governo si prefiggeva con la scelta della marcia indietro sul digitale era di ridurre i costi ricadenti sui commercianti ...«Finirai per far uccidere te e tua figlia sporca p**** di mer**, non lo togliere il reddito di cittadinanza perché muori brutta tr** infame». E ancora: «Ricorda ...