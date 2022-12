“Me l’hanno detto loro” GF Vip | Edoardo smaschera gli autori Fuori il confessionale

(Di lunedì 12 dicembre 2022)Tavassiglidel GF Vip. Il fratello di Guendalina Tavassi è uno dei concorrenti più apprezzati e amati della settimana edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia, il nuovo vippone ha conquistato i telespettatori e ora pare anche il cuore di Micol Incorvaia. Tra i due è nato subito un feeling e dopo settimane di corteggiamento è finalmente scattato un bacio. “Sono stato bene ieri sera, i momenti migliori li passo quando sto la dentro a ridere, sparare caz*ate tutta la notte con te” le halui. Sul web sono spuntati diversi video in cuiTavassi e Micol Incorvaia si sono scambiati dei gesti affettuosi e dove viene immortalato il bacio. Leggi anche: ...

