Matrimonio e rave party nello stesso locale | la rabbia della sposa | “È stato il giorno peggiore della mia vita | c’era vomito ovunque e gente seminuda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutte le bimbe, da piccole, sognano di avere ilperfetto con il loro principe azzurro. Un sogno che aveva anche Natalie Rhodes, giovane ragazza britannica di Rochdale, Manchester. Peccato, però, che si sia infranto. Anzi, peggio, si è trasformato in un incubi a causa di unche era in corso in contemporanea nelda lei scelto per la festa di nozze. È stata lei stessa a raccontare, insieme al marito, quanto accaduto al Mirror: “Èilpiù bruttomiano circa 10r per ogni into al. Eravamo in inferiorità numerica: erano circa 150?, ha detto. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine. Natalie aveva ...