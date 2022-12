MasterChef Italia | la nuova edizione in arrivo | cast | giudici e tutte le novità

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sta per aprire i battenti lae attesissimadi, ina breve su Sky e in streaming su NOW. Tornano dunque i Live Cooking e, una volta formata la masterclass, le Mystery Box, i Pressure e gli Skill Test e le sfide in esterna: ecco tutti i dettagli. Sempre più cosmopoliti e internazionali, soprattutto molti giovani e giovanissimi: ecco l’identikit degli aspiranti chef che ambiscono ad entrare nella Masterclass di quest’anno di, che riparte con unastagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef ...