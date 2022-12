Massacri dell' Iran | l' UE vara nuove sanzioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ormai l'è un campo di battaglia. Un massacro continuo perpetrato dal regime nei confronti dei manifestanti civili. Un'escalation partita dall'uccisionea donna Masha Amini, in custodia con l'accusa di non aver indossato “correttamente” il velo islamico, e che sta proseguendo senza soluzione di continuità sotto gli occhi attoniti del mondo. Nel tentativo di arginare le violenze, il Consiglio'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto dia Teheran. Sia in relazione alle sanguinose repressionie proteste, ma anche per il ruolo di sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina. E così, tra arresti e condanne a morte in serie, è già stato giustiziato il secondo manifestante. Si trattava di Majidreza Rahnavard, assassinato con l'accusa di aver ucciso due Basiji e averne ...