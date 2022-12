Marocco | i segreti della sorpresa | dalla super Accademia alla “ricerca” in Europa

Questi i '' delche ha fatto impazzire di gioia i connazionali presenti in tutto il Mondo. Ma c'è da giurare che la simpatia per ilaumenterà nei prossimi giorni. I tifosi ...Giocare per ilsignifica avere meno possibilità di visibilità in grandi eventi come la Coppa del Mondo. Ma questo non li ha condizionati. La stella Hakimi e il segreto della famiglia Tra ...Ancora una sorpresa in questo Mondiale. Il Marocco, contro ogni pronostico, ha eliminato il Belgio nel girone, la Spagna agli ottavi e ora il Portogallo ai quarti. Compattezza e solidità difensiva son ...Il Marocco ha scritto una pagina importantissima della storia del calcio. Battendo il Portogallo di misura, il Marocco è la prima formazione africana a raggiungere la semifinale dei campionati del mon ...