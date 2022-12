(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Per cambiare questaabbiamo tutta una serie di emendamenti, abbiamo proposto tutta una serie di politiche per migliorare il Reddito di cittadinanza”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, a proposito del dibattito sullaa margine del tour “In difesa dei più fragili” oggi a Bari. “Vogliamo potenziare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro – ha aggiunto l’ex premier – ma anche un salario minimo legale e un taglio del cuneo fiscale molto più solido”. Il leader del Movimento annuncia battaglia in Parlamento contro la: “Il governo Meloni crea iniquità e precariato selvaggio”. “Il governo Meloni – ha detto ancora il leader del M5S – crea iniquità e precariato selvaggio. Penalizza le persone che si spezzano la schiena dalla mattina alla sera per paghe da fame da 2, 3 o 4 euro ...

...questaabbiamo tutta una serie di emendamenti, abbiamo proposto tutta una serie di politiche per migliorare il Reddito". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a ... Manovra, Conte: "Il M5S contrasterà le ingiustizie sociali" "Per cambiare questa manovra abbiamo tutta una serie di emendamenti, abbiamo proposto tutta una serie di politiche per migliorare il Reddito". Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento alla manovra che prevede la possibilità di riscattare gratuitamente gli anni universitari a fini ...