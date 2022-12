Manovra 2023 | bonus cultura 18app | cosa ha detto Meloni oggi

Il fine settimana ha portato consiglio: degli oltre 3mila emendamenti allainizialmente presentati dalle forze parlamentari ne sono rimasti circa 450, discussi in commissione Bilancio da giovedì 15 dicembre. Né si escludono ulteriori scremature visti i tempi ...È una misura che noi vogliamo rendere strutturale e annuncio che presenteremo un emendamento alladi bilancio per estendere alanche i crediti di imposta per le aziende che assumono al ...Roma, 12 dic. (askanews) - 'Nella settimana appena passata, l'Unione europea ha autorizzato la proroga a tutto il 2023 di decontribuzione Sud, ...(Adnkronos) - "Molti ci chiedono: 'perché non togliete le commissioni'" sulle operazioni con il Pos "Perché non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale". Lo ha detto, nell'ormai ...