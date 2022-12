Maltempo | allerta meteo in Campania dalle 6 di domani | criticità anche a Ischia

Nuovameteo pernell'Isola . La Protezione civile ha emesso un bollettino - valido da mezzanotte di oggi lunedì 12 dicembre fino a tutta la giornata di martedì - con un codice giallo per ...In vigore un'meteo gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud - occidentale. Anche i treni hanno subito ritardi e gli automobilisti sono stati avvertiti di prestare attenzione dopo diversi incidenti ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 6 alle 18 di domani, martedì 13 dicembre, sull'in ...