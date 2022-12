Maltempo a Londra | la citta' si sveglia con la neve

e' ricoperta da una spessa coltre di neve dopo la nevicata di domenica notte. Il Regno Unito e' colpito da forti nevicate e condizioni gelide, causando gravi interruzioni dei viaggi. 12 ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, per ilaeroporti chiusi o semi - bloccati. Si rompe il ghiaccio di un lago: ...Londra e' ricoperta da una spessa coltre di neve dopo la nevicata di domenica notte. Il Regno Unito e' colpito da forti nevicate e condizioni ...Neve e maltempo su Londra: tutti i voli sono stati sospesi a Stansted vicino Londra, dopo che l'aeroporto è stato costretto a chiudere la pista. Come riporta ...