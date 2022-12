Mafia | ancora arresti | ma per qualcuno lo Stato ha già vinto e si possono smantellare le leggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Una volta per stare dentro Cosa Nostra ci voleva fegato, oggi ci vuole pazienza”. Non è lo stralcio di una intercettazione telefonica e nemmeno della deposizione di un collaboratore di giustizia, è la battuta messa in bocca ad un boss mafioso da Ficarra e Picone, autori dello sceneggiato Incastrati, recentemente riproposto da Canale 5. C’è più saggezza in questa battuta che in molti interventi forbiti e sofisticati che si raccolgono in questo periodo. Nello film il boss continua più o meno dicendo: “La pazienza di aspettare che lotorni ad abbassare la testa e noi saremo lì per tagliargliela!”. Una “pazienza” da esercitare nei confronti del bersaglio grosso, appunto lo, mentre invece per il resto di pazienza continuano a non averne mai e basterebbe leggere quanto sta emergendo in queste ore dall’ultima operazione di Polizia contro presunti ...