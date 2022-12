‘Madeleines’ | l’innovativo libro-gioco a episodi che si muove tra le pagine dei classici

Leggi su funweek

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il 14 dicembre esceMadeleines. Ilè realizzato dallo studio di game design We Are Müesli e grazie al contributo del Fondo Lettura 2020 del MiC – Ministero della Cultura per Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi bibliotecari italiani. Ma come funziona Madeleines? La dinamica prende ispirazione da quella delle escape room (giochi dal vivo, in scatola, cartacei o digitali, in cui – da soli o in squadra – occorre superare una serie di prove ed enigmi per raggiungere un obiettivo) e sitra ledi alcuni dei più grandidella letteratura italiana e straniera. Una giovane bibliotecaria, mettendo ordine tra scatoloni di libri, scopre una misteriosa corrispondenza fatta di ...