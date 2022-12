Lutto per Gerry Scotti | è morto Jack Zoppi | “Venti anni di lavoro insieme”

Gli altri quelle villette che guardano il lago le vivevano durante le vacanze,lo più in estate. Qui si era rifugiato e qui aveva affrontato senza mai superare quelche lo aveva colpito nel ...Nella vita è stato un alto ufficiale della Guardia di Finanza, ma tutti lo conoscevanola sua grande passionel'arte. Leonardo Pappone era campano di San San Bartolomeo in Galdo, ma molisano d'adozione. Qui aveva realizzato anche le sue prime mostre, mostre che poi nel tempo lo hanno portato in tutta ...Bisogna rendere più sicura la guida in monopattino prevedendo l’obbligo del casco e targa, perché non ci può essere impunità“, ha detto Salvini. Salvini ha anche parlato della… Leggi ...Lutto doloroso per Gerry Scotti. Il conduttore di casa Mediaset ha annunciato ieri su Instagram che Jack Zoppi è morto: «Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo.