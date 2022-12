Luna | rientrata la capsula Orion | il momento dell’ammaraggio nell’Oceano Pacifico – Video

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Missione compiuta per Artemis 1: lacon un perfetto ammaraggiosegnando il successo della prima tappa del programma della Nasa per il ritorno sulla. A 50 anni esatti dall’ultima volta che un uomo ha messo piede sul suolore, con la missione Apollo 17 del 1972, la missione si è conclusa con un successo, aprendo la via ai futuri voli verso il nostro satellite con astronauti a bordo, in quella che l’amministratore capo della Nasa, Bill Nelson, ha definito “la generazione Artemis”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

