L'Umbria vince Best in travel 2023 a New York. Eleonora Pieroni madrina del turismo delle radici

(Di lunedì 12 dicembre 2022)cuore verde d’Italiain’ a Newil cuore pulsante del mondo.il riconoscimento assegnato dalla Lonely Planet la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico, come migliore destinazione italiana da visitare il prossimo anno. Una grande soddisfazione per chi in questi anni si è impegnato nella promozione della regione, merito di un lavoro attento e significativo capitanato dalla Presidente Donatella Tesei, dall’Assessore Paola Agabiti e i tanti collaboratori della regione. Alla premiazione avvenuta ieri sera 7 dicembre nella grande location Terminal 5 di Newhanno partecipato: Antonella Tiranti Dirigente per le risorse, programmazione e ...

cuore verde d'Italia'Best in travel 2023' a New York il cuore pulsante del mondo.il riconoscimento assegnato dalla Lonely Planet la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico, come migliore destinazione italiana da visitare il prossimo