Agenzia ANSA

Nel suo discorso,ha affermato che il documento "appartiene al popolo brasiliano" che, secondo lui, ha conquistato il "diritto di vivere in una democrazia". "È con l'impegno di costruire un vero ...... Luiz Inacioda Silva (di cui non ha ancora riconosciuto la vittoria) alla cerimonia di insediamento prevista il 1 gennaio 2023. Lula piange nel ricevere il certificato di presidente eletto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Bolsonaro ha ribadito ai suoi parenti la decisione di non consegnare la fascia presidenziale al presidente della Repubblica eletto, Luiz Inacio Lula da Silva (di cui non ha ancora riconosciuto la vitt ...