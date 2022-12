Luci di Natale solidali | biglietti di auguri con la foto del borgo illuminato

L'intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia Vicopisano, alla Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e alla Croce Rossa di Uliveto ......tra musiche natalizie e scambio dei doni distribuiti a sorpresa da un inaspettato Babbo, ... ma è altrettanto fiduciosa che lo spirito delle feste debba scaturire da altro che non siano le: ...“Natale a Torino, che spettacolo!”. Non vedo nulla sullo Spiffero al riguardo, e allora mi permetto di esprimere alcune considerazioni dopo aver sentito in questi ultimi giorni tante persone incazzate ...Nel cuore di Roma brilla la “fontana di luce 3D”, l’albero di Natale che Sorgente Group offre alla città di Roma e che illuminerà le notti romane fino all’8 gennaio prossimo.