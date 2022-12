L' outfit regale di oggi | Victoria di Svezia in rosa e tiara di diamanti è una favola del Terzo millennio

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Alla cerimonia per la consegna dei premi Nobel la reale svedese ha mostrato l'aggiornamento del look da principessa delle fiabe sfando un ampio abito pink in satin, diadema e gioielli di. Non meno sfavillanti la regina Silvia in pizzo viola e la principessa Sofia, moderna Cenerentola in azzurro chiaro