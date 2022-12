Lottie Moss si tatua il viso durante una serata alcolica e se ne pente il giorno dopo | il video

Cosmopolitan

, il tatuaggio sullo zigomoè già famosa nel Regno Unito per i suoi colpi di testa. Ma stavolta è andata oltre i suoi standard. Parlando dal letto la mattina dopo il tatuaggio, ...Un tatuaggio in faccia da ubriaca , come nel film ' Una notte da Leoni '., sorella della modella Kate, protagonista di una follia, condivisa sul suo profilo TikTok . La 24enne si è fatta tatuare lo zigomo in diretta sui social e ha raccontato la mattina ... Lottie Moss è già pentita del nuovo tatuaggio sul viso fatto durante una serata alcolica Un tatuaggio in faccia da ubriaca, come nel film "Una notte da Leoni". Lottie Moss, sorella della modella Kate Moss, protagonista di una follia, condivisa sul suo profilo TikTok. La ...Un tatuaggio in faccia da ubriaca, come nel film "Una notte da Leoni". Lottie Moss, sorella della modella Kate Moss, protagonista di una follia, condivisa sul suo profilo TikTok. La ...