ilGiornale.it

Ai leaderschieramenti verrebbe imputata una mancanza di unità che non ha pagato. Rischiando ... Evitando unaall'ultimo Consigliere e garantendo una vittoria che a quel punto sarebbe ...... dall'arrivo dei Re magi, la musica della banda di Pederobba e infine la classica. Quante ...di Arcade di dedicare questa edizione a lui e anche a un altra grande figura del Panevin e... Lotteria degli scontrini, tutte le novità: cosa cambia dal 2023 Un Natale di solidarietà per aiutare gli amici a quattro a zampe: lotteria e vendita di calendari nel negozio Dog&Cat ...Si è tenuta venerdì 9 dicembre l'ultima estrazione doppia della Lotteria Scontrini 2022: ecco chi ha vinto i premi mensili e settimanali in palio.