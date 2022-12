Il Sole 24 ORE

Ormai è famoso sui social e non solo. Una sua intervista è finita anche a Le iene, il famoso programma di Italia 1, che si sonooccupate di un'inchiesta sugli orologi falsi., uno degli orologiai più famosi in Italia, sta combattendo da anni una questa battaglia. E sui social va fortissimo con i video in cui distrugge ogni tipo di "patacca" a colpi di martello. Ora ...... 2° Mattia Combi (Sc Primaluna), 8° Matteo Ticozzelli (Nordik Ski Valsassina), 21°Bonacina ... 6Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 10Elena Bortot (Sc Primaluna), 11Alessia(Nordik ... Lorenzo Ruzza dichiara guerra agli orologi fake - Il Sole 24 ORE Roma, 12 dic. (askanews) - Ormai è famoso sui social e non solo. Una sua intervista è finita anche a Le iene, il famoso programma di Italia 1, che si sono occupate di un'inchiesta sugli orologi falsi.Quarantaquattro anni. Milanese doc. Settimo di dieci fratelli. E' questo l'identikit di Lorenzo Ruzza, l'orologiaio più famoso su Tik Tok. "A 16 anni facevo ...